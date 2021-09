Carobbio | Giuseppe Ondei punta alla riconferma da Primo cittadino

Ultime Notizie dalla rete : Carobbio Giuseppe

BergamoNews.it

Il sindaco uscente e ricandidatoSala è sostenuto da otto liste : Partito democratico, ... Alzano Lombardo, Ardesio, Bedulita, Bottanuco, Calcinate, Calvenzano, Caravaggio,degli ...Per entrambi devono rimanere squadra e programmi il fulcro, e in definitiva il bene didegli Angeli . Detto questo, in paese, il confronto elettorale frae Dario , candidati sindaco ...Il geometra condannato per truffa, per le colazioni al bar in orario di lavoro, in competizione (in famiglia) con il primo cittadino uscente: «Candidarmi è stata una scelta sofferta, ma me lo chiedono ...