Cantieri infiniti, il popolo degli Archi alza la voce: 'Basta con i ritardi, terminate subito i lavori: qui non si vive più' (Di mercoledì 29 settembre 2021) ANCONA - Prima le proteste , poi le spiegazioni. Infine, una promessa: si procederà il più celermente possibile per concludere i lavori agli Archi . Garanzie date dal sindaco Mancinelli che, insieme ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 29 settembre 2021) ANCONA - Prima le proteste , poi le spiegazioni. Infine, una promessa: si procederà il più celermente possibile per concludere iagli. Garanzie date dal sindaco Mancinelli che, insieme ...

