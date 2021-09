Calciomercato Juventus: un club di Premier su McKennie. Fissato il prezzo (Di mercoledì 29 settembre 2021) McKennie continua a fare gola ai club di Premier League: il West Ham farebbe sul serio per il centrocampista della Juventus La Premier League in pressing su Weston McKennie. Stavolta è il West Ham a farsi sotto per il centrocampista della Juventus come riporta nel Regno Unito il portale Football Insider. Il club londinese avrebbe già allacciato i contatti con la dirigenza della Continassa, che sarebbe aperta ad un’eventuale cessione dell’ex Schalke 04. McKennie non sarebbe ritenuto un elemento fondamentale da Allegri e per una somma intorno ai 40 milioni di euro potrebbe cambiare maglia a gennaio e lasciare Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021)continua a fare gola aidiLeague: il West Ham farebbe sul serio per il centrocampista dellaLaLeague in pressing su Weston. Stavolta è il West Ham a farsi sotto per il centrocampista dellacome riporta nel Regno Unito il portale Football Insider. Illondinese avrebbe già allacciato i contatti con la dirigenza della Continassa, che sarebbe aperta ad un’eventuale cessione dell’ex Schalke 04.non sarebbe ritenuto un elemento fondamentale da Allegri e per una somma intorno ai 40 milioni di euro potrebbe cambiare maglia a gennaio e lasciare Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkyTG24 : Juventus, la Consob apre indagine sulle plusvalenze del calciomercato - sole24ore : Juventus, la Consob apre un’indagine sulle plusvalenze del calciomercato - zazoomblog : Calciomercato Juventus: un club di Premier su McKennie. Fissato il prezzo - #Calciomercato #Juventus: #Premier - calciomercatoit : ???? #Juventus, i convocati di #Allegri per la gara di stasera contro il #Chelsea: emergenza in attacco - sportli26181512 : Juve-Chelsea, i convocati di Allegri: c'è Rabiot, emergenza in attacco: L'allenatore della Juventus Massimiliano Al… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Juve - Chelsea, i convocati di Allegri: c'è Rabiot, emergenza in attacco Commenta per primo L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera contro il Chelsea in Champions League. Confermate le assenze di Morata, Dybala e Ramsey. Portieri : Szczesny, ...

Calciomercato Juve, altri contatti per Donnarumma 1 Non sono andate come si aspettava le prime settimane di Gigio Donnarumma al Paris Saint - Germain . Secondo la stampa francese, il portiere ha ancora dei contatti con la Juventus , nel caso in cui anche nei prossimi mesi non riuscisse a trovare più continuità a Parigi, anche se i costi di un suo possibile trasferimento rendono complicata l'ipotesi Juve.

Calciomercato Juventus: già scelto il sostituto di Kulusevski? Juventus News 24 Calcio, Serie A - Juventus sotto la lente d'ingrandimento della Consob: all'esame le plusvalenze dei bianconeri DIRETTA JUVENTUS PRIMAVERA CHELSEA IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH DI YOUTH LEAGUE. Segnaliamo a tutti gli appassionati che oggi alle ore 16.00 la diretta tra Juventus primavera e ...

Calciomercato Juventus, Mckennie vicino al West Ham: lo scenario Mckennie, addio Juventus? Interessa al West Ham. Weston McKennie, stando alle ultime indiscrezioni rilasciate dai media inglesi, sarebbe molto vicino a lasciare la Juventus nella ...

Commenta per primo L'allenatore dellaMassimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera contro il Chelsea in Champions League. Confermate le assenze di Morata, Dybala e Ramsey. Portieri : Szczesny, ...1 Non sono andate come si aspettava le prime settimane di Gigio Donnarumma al Paris Saint - Germain . Secondo la stampa francese, il portiere ha ancora dei contatti con la, nel caso in cui anche nei prossimi mesi non riuscisse a trovare più continuità a Parigi, anche se i costi di un suo possibile trasferimento rendono complicata l'ipotesi Juve.DIRETTA JUVENTUS PRIMAVERA CHELSEA IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH DI YOUTH LEAGUE. Segnaliamo a tutti gli appassionati che oggi alle ore 16.00 la diretta tra Juventus primavera e ...Mckennie, addio Juventus? Interessa al West Ham. Weston McKennie, stando alle ultime indiscrezioni rilasciate dai media inglesi, sarebbe molto vicino a lasciare la Juventus nella ...