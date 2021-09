Borussia Dortmund vs Augsburg: i numeri del match (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Dortmund ha vinto le ultime tre partite casalinghe in Bundesliga contro l’Augsburg – lo stesso numero di successi che aveva raccolto nelle prime sette sfide interne (3N, 1P). L’unica sconfitta casalinga in 10 confronti risale al febbraio 2015: 0-1 con gol di Raul Bobadilla. L’Augsburg ha trovato il gol in tutti gli ultimi 15 confronti in Bundesliga contro il Borussia Dortmund – contro nessun’altra squadra ha registrato una serie così lunga nel massimo campionato. Il Dortmund solo contro l’Amburgo tra il 1976 e il 1988 ha atteso più a lungo per un clean sheet nella propria storia in Bundesliga (24 gare). Il Dortmund in media ha segnato 2.55 gol a partita contro l’Augsburg in Bundesliga, contro nessun’altra formazione affrontata almeno 10 volte nel ... Leggi su footdata (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ilha vinto le ultime tre partite casalinghe in Bundesliga contro l’– lo stesso numero di successi che aveva raccolto nelle prime sette sfide interne (3N, 1P). L’unica sconfitta casalinga in 10 confronti risale al febbraio 2015: 0-1 con gol di Raul Bobadilla. L’ha trovato il gol in tutti gli ultimi 15 confronti in Bundesliga contro il– contro nessun’altra squadra ha registrato una serie così lunga nel massimo campionato. Ilsolo contro l’Amburgo tra il 1976 e il 1988 ha atteso più a lungo per un clean sheet nella propria storia in Bundesliga (24 gare). Ilin media ha segnato 2.55 gol a partita contro l’in Bundesliga, contro nessun’altra formazione affrontata almeno 10 volte nel ...

