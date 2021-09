Aperti 6 corridoi turistici Covid Free: ecco dove si può ritornare ad andare in vacanza (Di mercoledì 29 settembre 2021) Boccata d'ossigeno per il settore viaggi duramente colpito dalle chiusure dovute all'epidemia da Covid-19. Dopo 2 anni difficili, da quest'estate il settore è ripartito alla grande e si sta rialzando. Oggi con la notizia dell'apertura di 6 corridoi turistici Covid-Free, il futuro si prospetta roseo. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti firmato l'ordinanza che istituisce in via sperimentale, e con precisi protocolli di sicurezza, i corridoi turistici Covid-Free. Si parte al momento con 6 destinazioni: Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana ed Egitto (Sharm El Sheikh e Marsa Alam) e fino a Gennaio 2022 salvo proroghe. Apertura corridoi turistici: basterà un ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 29 settembre 2021) Boccata d'ossigeno per il settore viaggi duramente colpito dalle chiusure dovute all'epidemia da-19. Dopo 2 anni difficili, da quest'estate il settore è ripartito alla grande e si sta rialzando. Oggi con la notizia dell'apertura di 6, il futuro si prospetta roseo. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti firmato l'ordinanza che istituisce in via sperimentale, e con precisi protocolli di sicurezza, i. Si parte al momento con 6 destinazioni: Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana ed Egitto (Sharm El Sheikh e Marsa Alam) e fino a Gennaio 2022 salvo proroghe. Apertura: basterà un ...

