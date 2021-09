A14 | operaio muore investito | altro incidente con vittima sulla A4

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 29 settembre 2021) È un'altra giornata di sangue sulle strade italiane. Due incidenti hanno generato morte. Uno in Puglia, dove ha perso la vita un. L'in Veneto, dove il deceduto è il conducente di un mezzo pesante.Bologna-Taranto:morto Uno dei due tragici eventi si è verificato sull'autostrada A14, che collega Bologna a Taranto, nel tratto compreso nella provincia di Foggia. Unha perso la vita, poco prima delle 8 del mattino,da un mezzo pesante nel tratto tra Poggio Reale e San Severo, in direzione Bari. L'uomo, stando alle ricostruzioni dei fatti emersi, lavorava per una ditta esterna ed era impegnato nell'installazione di un cantiere. A nulla è valso l'intervento dei soccorsi e della Polizia Stradale, tenuto conto che non ...