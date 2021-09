007 – No time to die: il saluto di Daniel Craig da Matera, con Giancarlo Giannini, Maria Grazia Cucinotta e Gina Lollobrigida (Di mercoledì 29 settembre 2021) 07 – NO time TO DIE IL saluto DI Daniel Craig DA Matera Oggi 29 settembre in occasione della speciale proiezione della nuova pellicola della saga cinematografica più famosa al mondo Giancarlo Giannini, Maria Grazia Cucinotta e Gina Lollobrigida Ospiti della serata organizzata dalla Lucana Film Commission con il supporto del Comune di Matera e dell’APT Basilicata in collaborazione con EON Productions, Metro-Goldwyn-Mayer, Universal Pictures International Italy @Matera, CineTeatro Comunale Gerardo Guerrieri È stasera, 29 settembre, che torneranno un’altra volta insieme e nell’incantevole palcoscenico patrimonio dell’UNESCO dei Sassi di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 settembre 2021) 07 – NOTO DIE ILDIDAOggi 29 settembre in occasione della speciale proiezione della nuova pellicola della saga cinematografica più famosa al mondoOspiti della serata organizzata dalla Lucana Film Commission con il supporto del Comune die dell’APT Basilicata in collaborazione con EON Productions, Metro-Goldwyn-Mayer, Universal Pictures International Italy @, CineTeatro Comunale Gerardo Guerrieri È stasera, 29 settembre, che torneranno un’altra volta insieme e nell’incantevole palcoscenico patrimonio dell’UNESCO dei Sassi di ...

Advertising

SassiLive : +++JAMES BOND DAY A MATERA, PRIMA NAZIONALE “NO TIME TO DIE-007” CON VIDEO-MESSAGGIO DI DANIEL CRAIG AL CINE-TEATRO… - comingsoonit : #DanielCraig lascia con #NoTimetoDie il suo #JamesBond, e si dichiara fiero di tutto quello che ha portato alla sag… - SassiLive : +++JAMES BOND DAY A MATERA, PRIMA NAZIONALE “NO TIME TO DIE-007” CON VIDEO-MESSAGGIO DI DANIEL CRAIG AL CINE-TEATRO… - badtasteit : La nostra recensione di #NoTimeToDie finalmente in arrivo in sala, il film che chiude la gestione #DanielCraig di #… - TweetNotizie : 007, il ritorno con 'No Time To Die'; è l'ultima volta per Daniel Craig -