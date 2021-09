Wagner | “Conosciamo l’Atalanta | ha un grande gioco Noi faremo la nostra partita”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 28 settembre 2021) Il tecnico dello Young Boys, David, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l‘Atalanta di Champions League. Queste le sue parole: “Siamo pronti per questa, a essere onesti prevedevamo che Fassnacht non sarebbe riuscito a essere con noi per ciò che è successo. Abbiamo cercato di organizzarci per trovare una soluzione.sicuramente è unasquadra, da top, penso che i giocatori abbiano giocato molto bene. Penso non ci sia nulla di cui stupirsi perché sono due ottime squadre, che giocano la Champions League, ce lo aspettavamo”. Differenze contro lo United: “Sono due partite molto diverse, con il Manchester United abbiamo giocato con determinati automatismi, controsi tratta di una squadra diversa. Noi dobbiamo seguire la ...