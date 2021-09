Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 settembre 2021)DEL 28 SETTEMBREORE 18:35 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A LABARO E PIU’ AVANTI TRA LE USCITE PER PRENESTINA E APPIA; MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E ANAGNINA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA ALTEZZA LABARO NEI DUE SENSI DI MARCIA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA NEL TRATTO COMPRESO TRA PANTANO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, CODE SULLA COLMBO TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE SULLA LINEAANCONA LA CIRCONE E’ SOSPESA, IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ...