Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2021 ore 08:15 (Di martedì 28 settembre 2021) Viabilità DEL 28 SETTEMBRE 2021 ORE 08:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO CONGESTIONATO SULL’ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE DOVE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN CODA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’A24 E, PROSEGUENDO, TRA SALARIA E CASSIA BIS, MENTRE, IN INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E LA LAURENTINA; FORTI DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN MEZZO PESANTE IN PANNE CHE BLOCCA IL TRAFFICO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO; PASSIAMO ALLA TANGENZIALE DOVE IL TRAFFICO È UGUALMENTE INTENSO TRA LO SVINCOLO PER LA TIBURTINA E LA SALARIA IN DIREZIONE OVEST; Viabilità CONGESTIONATA ANCHE SULLA FLAMINIA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 settembre 2021)DEL 28 SETTEMBREORE 08:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO CONGESTIONATO SULL’ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE DOVE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN CODA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’A24 E, PROSEGUENDO, TRA SALARIA E CASSIA BIS, MENTRE, IN INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE-SUD E LA LAURENTINA; FORTI DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN MEZZO PESANTE IN PANNE CHE BLOCCA IL TRAFFICO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO; PASSIAMO ALLA TANGENZIALE DOVE IL TRAFFICO È UGUALMENTE INTENSO TRA LO SVINCOLO PER LA TIBURTINA E LA SALARIA IN DIREZIONE OVEST;CONGESTIONATA ANCHE SULLA FLAMINIA ...

