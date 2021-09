Trasporti, Eav istituisce due corse di bus tra Napoli e Sarno (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Da domani, mercoledì 29 settembre, l’Eav ha deciso di istituire due corse su gomma per supportare la linea della Circumvesuviana che da Napoli porta a Sarno (Salerno). Ad annunciarlo è lo stesso Ente Autonomo Volturno che fa sapere come ‘‘fino a contrario avviso, nei soli giorni feriali sulla linea Napoli-Ottaviano-Sarno, ad integrazione del servizio ferroviario, si effettueranno i seguenti autobus sostitutivi: un bus da Napoli per Sarno ore 15.40; un bus da San Valentino (Sarno) per Napoli ore 17.22?. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Da domani, mercoledì 29 settembre, l’Eav ha deciso di istituire duesu gomma per supportare la linea della Circumvesuviana che daporta a(Salerno). Ad annunciarlo è lo stesso Ente Autonomo Volturno che fa sapere come ‘‘fino a contrario avviso, nei soli giorni feriali sulla linea-Ottaviano-, ad integrazione del servizio ferroviario, si effettueranno i seguenti autobus sostitutivi: un bus daperore 15.40; un bus da San Valentino () perore 17.22?. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

