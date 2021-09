Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Florian fa una scoperta sconvolgente (Di martedì 28 settembre 2021) La nuova coppia di Tempesta d'amore composta da Maja e Florian, riserverà al pubblico di Rete 4 ancora clamorosi colpi di scena. Le anticipazioni tedesche, infatti, segnalano che nel corso dei prossimi episodi, il guardaboschi farà una scoperta che lo destabilizzerà e che finirà per allontanarlo in maniera definitiva dalla giovane Von Thalheim. I due ragazzi, pur amandosi ancora moltissimo, sono arrivati alla rottura dopo che Erik ha iniziato a ricattare la figlia di Selina avendo scoperto che stava coprendo la messinscena di suo padre Cornelius. Quest'ultimo, dopo essere rimasto coinvolto in una truffa finanziaria, ha fatto credere a tutti di essere morto per evitare di essere arrestato e ha chiesto a Maja di coprire il suo segreto anche con la madre. Erik ha però scoperto la ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 28 settembre 2021) La nuova coppia did'composta da Maja e, riserverà al pubblico di Rete 4 ancora clamorosi colpi di scena. Le, infatti, segnalano che nel corso dei prossimi episodi, il guardaboschi farà unache lo destabilizzerà e che finirà per allontanarlo in maniera definitiva dalla giovane Von Thalheim. I due ragazzi, pur amandosi ancora moltissimo, sono arrivati alla rottura dopo che Erik ha iniziato a ricattare la figlia di Selina avendo scoperto che stava coprendo la messinscena di suo padre Cornelius. Quest'ultimo, dopo essere rimasto coinvolto in una truffa finanziaria, ha fatto credere a tutti di essere morto per evitare di essere arrestato e ha chiesto a Maja di coprire il suo segreto anche con la madre. Erik ha però scoperto la ...

Advertising

mtvitalia : 'Sei la mia calma nel caos e il mio rifugio nella tempesta' #ModSun ?? #AvrilLavigne - rosethehatjun : RT @mtvitalia: 'Sei la mia calma nel caos e il mio rifugio nella tempesta' #ModSun ?? #AvrilLavigne - sophiaragnetto : Io lo dico anche in mezzo alla tempesta non me ne frega un cazzo. SI AMANO. E si amano di quell’amore che a volte f… - LinkaTv : E' iniziato Tempesta d'amore - PRIMA TV su #retequattro Clicca qui per classifica tweet: - intosag : Io lo dico anche in mezzo alla tempesta non me ne frega un cazzo. E si amano di quell’amore che a volte fa male ma… -