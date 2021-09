Svezia, esplosione in un palazzo a Goteborg: 25 feriti e centinaia di evacuati (Di martedì 28 settembre 2021) Venticinque persone , di cui quattro gravi, sono rimaste ferite in una potente esplosione e in un incendio in un palazzo di una zona residenziale nel centro della città di Göteborg , in Svezia. Lo ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Venticinque persone , di cui quattro gravi, sono rimaste ferite in una potentee in un incendio in undi una zona residenziale nel centro della città di Göteborg , in. Lo ...

