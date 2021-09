Salvini | “Caso Morisi? In un paese civile prima di condannare si aspetta l’esito della giustizia”

(Di martedì 28 settembre 2021) “In undi sputtanare,qualcuno siche sia laa fare il suo corso”. Così Matteo, a Telelombardia, difende l’amico Lucaindagato per detenzione e cessione di droga. La testa‘Bestia’ di, il piano social per racimolare consensi via web, si è dimesso dalla Lega pochi giorni fa, dopo che la Procura di Verona lo ha iscritto su registro degli indagati. Uno dei primi a difenderlo è stato proprio, che ha ribadito la sua posizione a Telelombardia: “Luca è una bella persona, è un amico che conosco da una vita. Se ha sbagliato utilizzando personalmente sostanze che io combatto e combatterò finché campo. Sono disgustato dalla ...

Advertising

VittorioSgarbi : Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver c… - Agenzia_Ansa : Fedez stuzzica Salvini sul caso Morisi. Il rapper su Instagram: 'amici circensi vi avanza un naso rosso da prestarg… - Corriere : ?? «Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a se stesso più che ad alt… - mludodc : RT @VittorioSgarbi: Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver consu… - ALisimberti : RT @VittorioSgarbi: Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver consu… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Caso

Dovremmo essere capaci di analizzare questodi cronaca con distacco, con freddezza, senza ... "Ma lui fa lo stesso, ma lui lincia, ma lui perseguita, ma lui evanno a caccia di piccoli ...... '100% della capienza solo con vaccino' ' C'è tanta incoerenza in quello che dice. Perché ... dopo il servizio su Presa Diretta dedicato alla 'modifica della definizione disospetto covid ...Morisi incappa in una triste vicenda giudiziaria e subito gli sciacalli in servizio permanente si scatenano contro Matteo Salvini. Al quale non ci lega nulla, sul piano personale: ma, di fronte ad ...Le figlie di Antonia Rizzi contestarono il segretario della Lega e furono messe alla gogna sui social dai fedelissimi del Carroccio. La candidata: nessuna vendetta ...