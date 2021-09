Questo articolo de la Repubblica sullo sciopero dei camionisti è del 2000 (Di martedì 28 settembre 2021) Il 27 settembre su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un articolo de la Repubblica intitolato “Tir, code e ingorghi nel primo giorno di stop”. Nel primo paragrafo si legge «Adesione massiccia allo sciopero degli autotrasportatori, scattato alla mezzanotte di ieri». L’immagine è accompagnata da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Evvai!!! Ma la TV di regime non ne parla». Il riferimento è alla protesta dei camionisti organizzata per lunedì 27 settembre 2021 contro l’estensione del green pass. Associazioni di categoria e sindacati hanno chiarito di non avere a che fare con l’organizzazione dell’eventuale sciopero e di non aderire all’evento. In base ai diversi resoconti dei media (qui, qui), l’evento di protesta ha fatto registrare alla ... Leggi su facta.news (Di martedì 28 settembre 2021) Il 27 settembre su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra unde laintitolato “Tir, code e ingorghi nel primo giorno di stop”. Nel primo paragrafo si legge «Adesione massiccia allodegli autotrasportatori, scattato alla mezzanotte di ieri». L’immagine è accompagnata dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Evvai!!! Ma la TV di regime non ne parla». Il riferimento è alla protesta deiorganizzata per lunedì 27 settembre 2021 contro l’estensione del green pass. Associazioni di categoria e sindacati hanno chiarito di non avere a che fare con l’organizzazione dell’eventualee di non aderire all’evento. In base ai diversi resoconti dei media (qui, qui), l’evento di protesta ha fatto registrare alla ...

