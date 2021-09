Quattro Giornate, de Magistris: “La Napoli partigiana scrisse la storia” (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Nel 1943 Napoli, con le sue storiche Quattro Giornate, fu la prima città d’Europa a liberarsi dall’oppressione nazifascista con una rivolta di popolo nella cui prima linea c’erano giovani e donne. La Napoli partigiana scrisse la storia, a dimostrazione che la storia la scrivono i popoli e che la rassegnazione e l’indifferenza sono i fucili silenziosi dei regimi nelle forme diverse che le contingenze storiche ci riservano.” Lo scrive sui social il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Nel 1943, con le sue storiche, fu la prima città d’Europa a liberarsi dall’oppressione nazifascista con una rivolta di popolo nella cui prima linea c’erano giovani e donne. Lala, a dimostrazione che lala scrivono i popoli e che la rassegnazione e l’indifferenza sono i fucili silenziosi dei regimi nelle forme diverse che le contingenze storiche ci riservano.” Lo scrive sui social il sindaco di, Luigi de. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

