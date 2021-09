“Prima donna sulla Luna”, la graphic novel della NASA (Di martedì 28 settembre 2021) Una graphic novel interattiva della NASA racconta la storia di Callie Rodriguez. Pur essendo un personaggio inventato, è la Prima astronauta donna e nera a mettere piede sulla Luna. «First woman: NASA’s Promise for Humanity». È questo il titolo della graphic novel interattiva e digitale con cui la NASA racconta una storia immaginaria, ma che presto potrebbe essere realtà. Callie è un’astronauta donna e nera e metterà piede sulla Luna come parte del progetto Artemis, con l’obiettivo di stabilire una lunga presenza sul satellite. La storia di Callie e l’obiettivo della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Unainterattivaracconta la storia di Callie Rodriguez. Pur essendo un personaggio inventato, è laastronautae nera a mettere piede. «First woman:’s Promise for Humanity». È questo il titolointerattiva e digitale con cui laracconta una storia immaginaria, ma che presto potrebbe essere realtà. Callie è un’astronautae nera e metterà piedecome parte del progetto Artemis, con l’obiettivo di stabilire una lunga presenza sul satellite. La storia di Callie e l’obiettivo...

