Post Brexit: carenza di manodopera in Gran Bretagna (Di martedì 28 settembre 2021) I problemi Post Brexit crescono in Gran Bretagna. Da mesi nei supermercati scarseggiano i beni di prima necessità e ora è iniziata anche la crisi di carburante. La difficile situazione è dovuta alla carenza di manodopera. Il premier Boris Johnson ha così deciso di concedere 10 mila visti temporanei per lavoratori stranieri.

