Advertising

gilnar76 : Osimhen punta a un nuovo record contro lo Spartak: può superare Cavani e Mertens #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - Spazio_Napoli : Osimhen punta a un nuovo record contro lo Spartak: può superare Cavani e Mertens - infoitsport : Calciomercato Napoli, il top club punta Osimhen: pericolo addio - zazoomblog : Calciomercato Napoli il top club punta Osimhen: pericolo addio - #Calciomercato #Napoli #punta - zazoomblog : Calciomercato Napoli il top club punta Osimhen: pericolo addio - #Calciomercato #Napoli #punta -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen punta

SpazioNapoli

... Koulibaly sembra quello di tre anni fa, Insigne è sempre più leader e poi c'è, diventato ... 'Stavolta però farò turnover', ha spiegato l'allenatore cheal percorso netto in campionato ...La crescita die del Napoli è andata e sta andando di pari passo: l'attaccante veloce, sgraziato e un po' confusionario comparso per la prima volta nell'autunno 2020 è diventato una...Fenomeno Osimhen" scrive il Corriere dello Sport in apertura. Spazio al centravanti che sta trascinando il Napoli al primo posto della Serie A. Sei vittorie su sei per gli azzurri. Gol, tiri ...INVIATO A NAPOLI. Come il gatto col topo. Il Napoli nelle vesti del felino, il Cagliari in quelle della vittima da sacrificare. Troppa differenza tra le due squadre. Ai rossoblù è poi mancata l'unica ...