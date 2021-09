Napoli, baby teppisti danneggiano scultura in piazza Calenda e ne portano via un pezzo (Di martedì 28 settembre 2021) Un gruppo di ragazzini intorno ai 10 anni ha cominciato preso a calci la scultura in piazza Calenda a Napoli fino a spezzare la grossa matita, portandone via un pezzo ed esibendolo come un trofeo. “Il papà di un bimbo, sabato sera in piazza Calenda, a Napoli, all’altezza del Teatro Trianon, ha accompagnato il figlio Leggi su 2anews (Di martedì 28 settembre 2021) Un gruppo di ragazzini intorno ai 10 anni ha cominciato preso a calci lainfino a spezzare la grossa matita, portandone via uned esibendolo come un trofeo. “Il papà di un bimbo, sabato sera in, a, all’altezza del Teatro Trianon, ha accompagnato il figlio

Advertising

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Napoli, baby teppisti prendono a calci la scultura di piazza Calenda portandone via un pez… - NotizieFrance : Napoli, baby teppisti prendono a calci la scultura di piazza Calenda portandone via un pezzo. Borrelli (Europa Verd… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli, Forcella invasa da scritte in memoria del baby rapinatore Luigi Caiafa -… - isulanabianchi : RT @concentrazione: #camorra, a Napoli sempre più baby gang armate, pericolose e violente: il rapporto dell'Antimafia - concentrazione : #camorra, a Napoli sempre più baby gang armate, pericolose e violente: il rapporto dell'Antimafia… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli baby Napoli:baby teppisti danneggiano scultura vicino a un teatro Il tutto, ha spiegato il genitore sbigottito che era in vacanza a Napoli con la famiglia nel ... Aggiunge Borrelli: "Nessuno è intervenuto per tentare di dissuadere i baby vandali, intenti a mettere in ...

Babygang danneggia scultura vicino al Trianon Il tutto, ha spiegato il genitore sbigottito che era in vacanza a Napoli con la famiglia nel ... "Nessuno è intervenuto per tentare di dissuadere i baby vandali, intenti a mettere in pratica il loro ...

Napoli baby, dal Perugia arriva il14enne attaccante Valentino ilmattino.it Forcella invasa da scritte in memoria del baby rapinatore Luigi Caiafa. Borrelli: “Una sfida continua allo Stato e alle istituzioni” NAPOLI – “Continuano ad essere realizzate scritte in memoria di Luigi Caiafa, il baby rapinatore rimasto ucciso durante una rapina. Forcella è invasa da scritte che inneggiano a Caiafa a pochi metri d ...

Napoli:baby teppisti danneggiano scultura vicino a un teatro "Il papà di un bimbo, sabato sera in Piazza Calenda, a Napoli, all'altezza del Teatro Trianon, ha accompagnato il figlio a fare una foto accanto alla scultura al centro della piazza, una grossa mano c ...

Il tutto, ha spiegato il genitore sbigottito che era in vacanza acon la famiglia nel ... Aggiunge Borrelli: "Nessuno è intervenuto per tentare di dissuadere ivandali, intenti a mettere in ...Il tutto, ha spiegato il genitore sbigottito che era in vacanza acon la famiglia nel ... "Nessuno è intervenuto per tentare di dissuadere ivandali, intenti a mettere in pratica il loro ...NAPOLI – “Continuano ad essere realizzate scritte in memoria di Luigi Caiafa, il baby rapinatore rimasto ucciso durante una rapina. Forcella è invasa da scritte che inneggiano a Caiafa a pochi metri d ..."Il papà di un bimbo, sabato sera in Piazza Calenda, a Napoli, all'altezza del Teatro Trianon, ha accompagnato il figlio a fare una foto accanto alla scultura al centro della piazza, una grossa mano c ...