Monica Giandotti | chi è la conduttrice di Uno Mattina? Età | marito | figli | stipendio | Marco Frittella | Instagram

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Monica Giandotti

UnoMattina Su Rai 1, la prima puntata di UnoMattina, programma condotto da Marco Frittella e, stagione 2021/2022 ha totalizzato un netto di 933.000 telespettatori, con uno share ...... facendo poi un in bocca al lupo per la stagione 2021/2022 ai colleghi Marco Frittella e, che con lei condividono lo studio.Monica Giandotti, giornalista televisiva già nota al pubblico, è la conduttrice di Uno Mattina a fianco del giornalista Marco Frittella.Tra Tiberio Timperi e Monica Setta le cose non vanno troppo bene. I due conduttori di Uno Mattina in famiglia sembrano già ai ferri ...