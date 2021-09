Milano, morti due operai dell’ospedale Humanitas in seguiti ad una fuga di azoto (Di martedì 28 settembre 2021) Milano: nel deposito dell’ospedale Humanitas due uomini hanno perso la vita mentre riempivano un serbatoio di azoto Dramma nell’ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano. Due operai hanno perso la vita durante il riempimento di un serbatoio di azoto. Si tratta di un uomo di nazionalità indiana, il 42enne Jagdeep Singh, e dell’italiano Emanuele Zanin di anni 46. I due operai, dipendenti di una ditta di autotrasporti bergamasca, stavano ricaricando una cisterna seminterrata, utilizzata per alimentare l’impianto antincendio dell’ospedale. In seguito ad una probabile fuga di azoto, i due sono stati investiti dal gas, che li ha uccisi in brevissimo tempo. Ritrovati privi ... Leggi su zon (Di martedì 28 settembre 2021): nel depositodue uomini hanno perso la vita mentre riempivano un serbatoio diDramma nell’ospedaledi Rozzano, alle porte di. Duehanno perso la vita durante il riempimento di un serbatoio di. Si tratta di un uomo di nazionalità indiana, il 42enne Jagdeep Singh, e dell’italiano Emanuele Zanin di anni 46. I due, dipendenti di una ditta di autotrasporti bergamasca, stavano ricaricando una cisterna seminterrata, utilizzata per alimentare l’impianto antincendio. In seguito ad una probabiledi, i due sono stati investiti dal gas, che li ha uccisi in brevissimo tempo. Ritrovati privi ...

