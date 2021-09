Milano Boxing Night 1° ottobre | programma | orari | tv | streaming

(Di martedì 28 settembre 2021)torna di nuovo protagonista nel mondo pugilistico: la combinazione OPI Since 82-Matchroomdarà vita a un’altracon sette combattimenti di livello sia nazionale che internazionale, con un titolo italiano e due Intercontinentali in palio. Guarda lalive su DAZN. Attiva ora In particolare, sul fronte tricolore a sfidarsi nei welter sono Nicholas Esposito ed Emanuele Cavallucci, che daranno poi il cambio alla sfida tra Devis Boschiero e Francesco Patera, con l’italiano alla caccia del titolo Intercontinentale WBO dei leggeri. Della stessa cintura vuole essere padrone Daniele Scardina, che vuole salire di un gradino rispetto al titolo EBU. Il suo avversario si fa soprannominare Dobermann e ha un record ...

claudiofiera : Milano Boxing Night, anche Vincenzo La Femina è pronto - contornogiusep2 : Contorno Giuseppe con il Maestro Taverna. Boxing Campione Italiano Novizi A 1983. Milano Palalido - SMSNEWSOFFICIAL : A ruba i biglietti della #MilanoBoxingNight che si terrà il 1° ottobre - gdstwits : Milano Boxing Night. Vincenzo La Femina è pronto a sfidare il più esperto Yegorov - SMSNEWSOFFICIAL : A ruba i biglietti della Milano Boxing Night che si terrà il 1° ottobre -

...contro lo spagnolo Cesar Nunez a febbraio e stavolta affronta il tedesco Jurgen Doberstein per il titolo vacante intercontinentale WBO dei pesi supermedi sulle dieci riprese nella Night ... Milano torna di nuovo protagonista nel mondo pugilistico: la combinazione OPI Since 82-Matchroom Boxing darà vita a un'altra Milano Boxing Night con sette combattimenti di livello sia nazionale che in ... Boxe, Scardina sabato a Milano per la cintura dei supermedi: "Il mio sogno è combattere per il titolo mondiale in Italia" ...