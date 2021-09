Meno male che Giorgetti c’è. E se fosse lui il premier dopo Draghi? (Di martedì 28 settembre 2021) Forse Giancarlo Giorgetti non se ne rende ancora conto fino in fondo di quanto sia diventato “altro”, forse ci crede davvero quando dice che “esiste una sola Lega”, forse Giorgetti pensa ancora di poter gestire la deriva estremista e populista del “suo” capitano Salvini. E però, questo Giorgetti dovrebbe saperlo, in politica non vale tanto quel che si pensa di se stessi, vale piuttosto quel che gli altri pensano di te e del tuo ruolo. Perché alla fine dei conti quel che appare è più vero di quel che si dice. E quel che appare di Giancarlo Giorgetti è sotto gli occhi di tutti: l’immagine di politico lontano anni luce dal populismo sciatto e propagandistico di Salvini. Nonostante il Giorgetti fedele al capitano, eccome se la Lega di Giorgetti esiste! È la Lega che non ci ha pensato due ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) Forse Giancarlonon se ne rende ancora conto fino in fondo di quanto sia diventato “altro”, forse ci crede davvero quando dice che “esiste una sola Lega”, forsepensa ancora di poter gestire la deriva estremista e populista del “suo” capitano Salvini. E però, questodovrebbe saperlo, in politica non vale tanto quel che si pensa di se stessi, vale piuttosto quel che gli altri pensano di te e del tuo ruolo. Perché alla fine dei conti quel che appare è più vero di quel che si dice. E quel che appare di Giancarloè sotto gli occhi di tutti: l’immagine di politico lontano anni luce dal populismo sciatto e propagandistico di Salvini. Nonostante ilfedele al capitano, eccome se la Lega diesiste! È la Lega che non ci ha pensato due ...

