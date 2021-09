McDonald’s Salerno, fanno tappa in città “le giornate insieme a te per l’ambiente” (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Si terrà mercoledì 29 settembre a Salerno l’iniziativa di McDonald’s “Le giornate insieme a te per l’ambiente”; una giornata dedicata alla lotta al fenomeno sempre più attuale del littering, ovvero l’abbandono di rifiuti nell’ambiente. Resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con il Comune e Salerno Pulita, l’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che potranno unirsi ai dipendenti dei ristoranti McDonald’s, coinvolti in prima persona nella pulizia della zona del Lungomare Trieste e di via Filippo Smaldone. L’appuntamento, per chiunque voglia dare il proprio contributo, è previsto per le ore 10 presso i ristoranti McDonald’s di Via Roma e Salerno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 5 minuti– Si terrà mercoledì 29 settembre al’iniziativa di“Lea te per”; una giornata dedicata alla lotta al fenomeno sempre più attuale del littering, ovvero l’abbandono di rifiuti nel. Resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con il Comune ePulita, l’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che potranno unirsi ai dipendenti dei ristoranti, coinvolti in prima persona nella pulizia della zona del Lungomare Trieste e di via Filippo Smaldone. L’appuntamento, per chiunque voglia dare il proprio contributo, è previsto per le ore 10 presso i ristorantidi Via Roma e...

anteprima24 : ** McDonald's #Salerno, fanno tappa in città 'le giornate insieme a te per l'#Ambiente' ** - GazzettaSalerno : “Le giornate insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s fanno tappa a Salerno, mercoledì 29: l’iniziativa è aperta… - salernocitta : McDonald’s Salerno: “Le giornate insieme a te per l’ambiente” - cilentonotizie : Salerno, conferenza stampa McDonald’s “Le giornate insieme a te per l’ambiente” -

Ultime Notizie dalla rete : McDonald’s Salerno Da McDonald's a Chiquita, i brand cambiano logo per incoraggiare il distanziamento sociale Ninja Marketing