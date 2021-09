Mancini: «Campionato equilibrato, la Juve rientrerà. Nazionale aperta a tutti» (Di martedì 28 settembre 2021) Roberto Mancini ieri ha parlato a margine della laurea honoris causa conferitagli dall’Università di Urbino: le sue dichiarazioni Roberto Mancini ha parlato ai giornalisti presenti ad Urbino dopo la laurea honoris causa in Scienze dello Sport conferitagli dall’Università. ALLENATORE – «Sono un allenatore più felice. Perché gli allenatori sono tutti competenti, poi a volte si vince e altre volte non si vince. Ma gli allenatori, specialmente quelli italiani, sono tutti competenti». RIPRESA RIPETIBILE – «Ora dobbiamo qualificarci al Mondiale, poi a dicembre 2022 vedremo come sarà andata». ITALIA SPAGNA NATIONS LEAGUE – «Quella all’Europeo è stata una partita dove la Spagna ha giocato molto bene, noi abbiamo fatto un po’ più di fatica e sicuramente sarà una bella partita». SERIE A – «Gli italiani o quelli con passaporto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Robertoieri ha parlato a margine della laurea honoris causa conferitagli dall’Università di Urbino: le sue dichiarazioni Robertoha parlato ai giornalisti presenti ad Urbino dopo la laurea honoris causa in Scienze dello Sport conferitagli dall’Università. ALLENATORE – «Sono un allenatore più felice. Perché gli allenatori sonocompetenti, poi a volte si vince e altre volte non si vince. Ma gli allenatori, specialmente quelli italiani, sonocompetenti». RIPRESA RIPETIBILE – «Ora dobbiamo qualificarci al Mondiale, poi a dicembre 2022 vedremo come sarà andata». ITALIA SPAGNA NATIONS LEAGUE – «Quella all’Europeo è stata una partita dove la Spagna ha giocato molto bene, noi abbiamo fatto un po’ più di fatica e sicuramente sarà una bella partita». SERIE A – «Gli italiani o quelli con passaporto ...

Ultime Notizie dalla rete : Mancini Campionato Mancini: "Campionato equilibrato, la Juve rientrerà. Nazionale aperta a tutti" Roberto Mancini ieri ha parlato a margine della laurea honoris causa conferitagli dall'Università di Urbino: le sue dichiarazioni Roberto Mancini ha parlato ai giornalisti presenti ad Urbino dopo la laurea honoris causa in Scienze dello Sport conferitagli dall'Università. ALLENATORE - "Sono un allenatore più felice. Perché gli ...

Mancini: “Campionato equilibrato, la Juve rientrerà. Tonali ancora giovane” Il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo aver ricevuto la Laurea Magistrale Honoris Causa in Scienze dello Sport ...

Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando anche della lotta Scudetto in Serie A e della Juve Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando anche della lotta Scudetto in Serie A e della Juve Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha ricevuto la Laurea Magistrale H ...

