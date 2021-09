“Ma che succede tra loro?”. Francesco Totti e Ilary Blasi, tutti notano lei… “Non è possibile” (Di martedì 28 settembre 2021) Chi segue il gossip sa bene che il 27 settembre, Francesco Totti compie 45 anni. Si tratta di un traguardo importante, un evento da festeggiare con famiglia e amici. Tuttavia, c’è una cosa che ha stonato non poco, ovvero la nulla considerazione della moglie, almeno sui social. E mentre sono arrivati puntuali gli auguri del club sui social: “Buon compleanno Francesco”, con due cuori giallo e rosso e la corona, nulla sul fronte familiare. In effetti Ilary Blasi, moglie di Totti, non ha condiviso nulla sui social. Neanche un piccola dedica per Francesco Totti con cui condivide la vita da vent’anni e con il quale ha tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Non è tutto. Neanche l’ex capitano ha postato nulla sul suo account. Tanto è bastato per far entrare ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Chi segue il gossip sa bene che il 27 settembre,compie 45 anni. Si tratta di un traguardo importante, un evento da festeggiare con famiglia e amici. Tuttavia, c’è una cosa che ha stonato non poco, ovvero la nulla considerazione della moglie, almeno sui social. E mentre sono arrivati puntuali gli auguri del club sui social: “Buon compleanno”, con due cuori giallo e rosso e la corona, nulla sul fronte familiare. In effetti, moglie di, non ha condiviso nulla sui social. Neanche un piccola dedica percon cui condivide la vita da vent’anni e con il quale ha tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Non è tutto. Neanche l’ex capitano ha postato nulla sul suo account. Tanto è bastato per far entrare ...

Advertising

fattoquotidiano : Elezioni Islanda, il nuovo Parlamento sarà a maggioranza femminile: è la prima volta che succede in Europa - RobertoBurioni : Non tutte le spiegazioni stanno in 240 caratteri. Una strategia dei novax per disinformare è prendere un pezzo di u… - CarloVerdelli : I talebani stanno spegnendo le donne una a una. Coprendone a lutto il volto, chiudendole fuori da scuola, dentro ca… - cinico_realista : Mamme che lamentano che il GreenPass negli ultimi giorni si blocca per ingresso all'asilo dei Bimbi ed in altre att… - StefaniaVaselli : RT @AxiaFel: È una follia! Questa politica (la Picerno) sta dicendo che come premio a chi si vaccina daranno la possibilità di far visita a… -