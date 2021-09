L’ex generale Pappalardo si sente “perseguitato” e chiede un risarcimento da 2 milioni di euro (Di martedì 28 settembre 2021) Era sparito dalle luci dei riflettori, nonostante il suo lavoro sotto traccia con manifestazioni organizzate dai suoi gilet arancioni senza riuscire a coinvolgere moltissime persone. Prima negazionista del Covid, poi no mask e contro il distanziamento sociale (e tutte le norme sanitarie per tentare di contenere la pandemia). Ora prova a ritagliarsi un posto in prima fila cavalcando l’onda dei no vax. Per il momento, però, il suo unico successo è stato perdere i gradi da Carabinieri. Per questo motivo Antonio Pappalardo, ex generale di Brigata dell’Arma, si prepara a chiedere un risarcimento danni da 2 milioni di euro. Pappalardo chiede due milioni di danni dopo la rimozione dei gradi La notizia della rimozione dei gradi, dopo la ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Era sparito dalle luci dei riflettori, nonostante il suo lavoro sotto traccia con manifestazioni organizzate dai suoi gilet arancioni senza riuscire a coinvolgere moltissime persone. Prima negazionista del Covid, poi no mask e contro il distanziamento sociale (e tutte le norme sanitarie per tentare di contenere la pandemia). Ora prova a ritagliarsi un posto in prima fila cavalcando l’onda dei no vax. Per il momento, però, il suo unico successo è stato perdere i gradi da Carabinieri. Per questo motivo Antonio, exdi Brigata dell’Arma, si prepara are undanni da 2diduedi danni dopo la rimozione dei gradi La notizia della rimozione dei gradi, dopo la ...

