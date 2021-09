Lazio, la Uil Scuola chiede il ripristino dell’unico orario d’ingresso (Di martedì 28 settembre 2021) "Ben prima dell'inizio dell'anno scolastico la Uil Scuola aveva manifestato forti perplessità sulla rigidità delle due fasce orarie di ingresso degli studenti frequentanti le scuole secondarie di II grado del Lazio: ore 8.00 per il 60% e ore 9.40 per il 40%. A due settimane dal rientro in presenza, emergono innumerevoli disagi per studenti, famiglie e personale della Scuola, come conseguenza del mancato raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari del trasporto pubblico locale''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 settembre 2021) "Ben prima dell'inizio dell'anno scolastico la Uilaveva manifestato forti perplessità sulla rigidità delle due fasce orarie di ingresso degli studenti frequentanti le scuole secondarie di II grado del: ore 8.00 per il 60% e ore 9.40 per il 40%. A due settimane dal rientro in presenza, emergono innumerevoli disagi per studenti, famiglie e personale della, come conseguenza del mancato raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari del trasporto pubblico locale''. L'articolo .

