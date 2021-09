La Spigolatrice di Sapri è davvero un insulto alle donne?

(Di martedì 28 settembre 2021) La nuovadiinnesca un vero e proprio effetto valanga: opera d’arte o offesa? Ladiha le sue radici in una poesia di Luigi Mercatini: “Eran trecento, eran giovani e forti e sono morti. Me ne andavo un mattino a spigolare quando ho visto una barca in mezzo al mare”. Il riferimento è all’impresa Pisacane, atta ad innescare una rivoluzione antiborbonica nel Regno delle Due Sicilie. Mercantini si serve del punto di vista innocente di una lavoratrice dei campi, addetta alla spigolatura del grano. La donna assiste allo sbarco, incontra Pisacane e se ne innamora. Parteggia, poi, per i Trecento fino alla loro distruzione per mano delle truppe borboniche. Opera d’arte o offesa? Le sue ...

E' ancora bufera sulladi. La statua infatti secondo alcuni politici è sessista, una vera offesa alle donne. L'opera infatti mostra una donna ideale con lo sguardo rivolto verso il mare e solo una veste ...Non si placano le polemiche in questi giorni in seguito all'inaugurazione di una statua dedicata alladi. In evidenza le fattezze del soggetto femminile tra accuse di erotismo e sessismo che poco si legano all'episodio storico. Anche il movimento neoborbonico si unisce al coro di ...Neanche il tempo di inaugurare la nuova statua dedicata alla Spigolatrice di Sapri che ne abbiamo viste di tutti i colori. Da Laura Boldrini che addita l'opera come "un’offesa alle donne" all'ex senat ...Da Mary Wollstonecraft a Manuela Arcuri, tutte le opere al centro delle polemiche per nudità o cattivo gusto. La scelta diversa fatta a Milano da Giuseppe Bergomi per il primo monumento a una donna. E ...