La rivoluzione «Miele» per un futuro sostenibile | la longevità

Leggi su vanityfair

(Di martedì 28 settembre 2021) Cosa possiamo fare noi per l’ambiente? Cosa le aziende? Nel primo weekend dei giorni dell’edizione 2021 di Care’s – the Ethical Chef’s Days a Brunico, sembra che la possibilità per un futuro diverso, etico ed ecologico, possa realizzarsi solo in un impegno comune di tutti noi. Un’alleanza virtuosa.