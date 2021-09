Kessie che follia! Sciochezza del centrocampista rossonero

(Di martedì 28 settembre 2021) Ildel Milan Franckha lasciato i suoi compagni in dieci durante una partita fondamentale come quella contro l’Atletico Madrid. Dopo esser stato ammonito dall’arbitro Cakir, al 29esimo, l’ivoriano è stato espulso per doppia ammonizione. Il giocatore arriva con un intervento in ritardo su Koke costringendo ai suoi di giocare con uno in meno. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: “Spalletti è stato fortunato perchè parte dalle basi di Sarri e Gattuso”, le parole dell’allenatore L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

... con l'uomo addosso, tenta una splendida rovesciatacolpisce la traversa. Tutto fermo, però, per fuorigioco 34' Pioli costretto al cambio per bilanciare la squadra dopo il rosso a: dentro ...Decisamente peggio è partito il Lipsiaè caduto fuori casa all'Etihad perdendo contro la squadra di Pep Guardiola per 6 - 3. Nonostante i Citizens l'abbiano travolta la squadra dell'americano ...Infortunio Brahim Diaz - Il centrocampista spagnolo ha dovuto chiedere il cambio dopo un'ottima partita disputata contro l'Atletico Madrid.Doppio giallo ed espulsione per il centrocampista rossonero. Un rosso nei primi 30' in Champions League non accadeva dal dicembre del 2013.