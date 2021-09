Jorginho: 'Kanté non vaccinato? E' scelta personale' (Di martedì 28 settembre 2021) "Vaccinarsi è una scelta personale, dico solo questo". Così Jorginho, sul caso di positività che ha fatto finire in quarantena il suo compagno di squadra nel Chelsea, il centrocampista franco - ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021) "Vaccinarsi è una, dico solo questo". Così, sul caso di positività che ha fatto finire in quarantena il suo compagno di squadra nel Chelsea, il centrocampista franco - ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHELSEA - Jorginho: 'Kantè positivo al Covid non era vaccinato? Scelta personale' - apetrazzuolo : CHELSEA - Jorginho: 'Kantè positivo al Covid non era vaccinato? Scelta personale' - napolimagazine : CHELSEA - Jorginho: 'Kantè positivo al Covid non era vaccinato? Scelta personale' - thewizvrdhvertz : @corradone91 Dire che 'hanno ampiamente fatto capire che Kanté è novax' è un'enorme iperbole, visto che Jorginho no… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Jorginho: 'Kanté non vaccinato? E' scelta personale': (ANSA) - TORINO, 28 SET - 'Vaccinarsi è una… -

Ultime Notizie dalla rete : Jorginho Kanté Tuchel: "Juve grande squadra anche senza Cristiano Ronaldo" Lo ha detto Jorginho , centrocampista del Chelsea, parlando in conferenza stampa alla vigilia della ... "Kanté positivo al Covid? "Questa è davvero una novità, l'ho saputo solo stamattina ma in questo ...

Jorginho: 'Kanté non vaccinato? E' scelta personale' "Vaccinarsi è una scelta personale, dico solo questo". Così Jorginho, sul caso di positività che ha fatto finire in quarantena il suo compagno di squadra nel ... ha risposto a una domanda sul caso Kanté:...

Jorginho: "Kanté non vaccinato? E' scelta personale" - Calcio Agenzia ANSA Lo ha detto, centrocampista del Chelsea, parlando in conferenza stampa alla vigilia della ... "positivo al Covid? "Questa è davvero una novità, l'ho saputo solo stamattina ma in questo ..."Vaccinarsi è una scelta personale, dico solo questo". Così, sul caso di positività che ha fatto finire in quarantena il suo compagno di squadra nel ... ha risposto a una domanda sul caso:...