iPhone 13 in Cina ha spinto fiumi di centinaia di persone a correre all'assalto dei centri commerciali (Di martedì 28 settembre 2021) Alla metà di questo mese, Apple ha svelato prezzi e dettagli per iPhone 13 e le varie versioni di iPad. Da noi, iPhone 13 è disponibile nei colori Pink, Blue, Midnight, Starlight e Product Red e parte da 939 Euro per il modello da 128 GB, mentre iPhone Mini costa 839 Euro per il modello da 128 GB. Inoltre, c'è anche iPhone 13 Pro da 6,1" e la sua variante più grande Max 6,7". Apple ha portato l'opzione di archiviazione di fascia alta del modello Pro a 1 TB ed entrambi i telefoni sono disponibili in Sierra Blue, Silver, Gold e Graphite. Il modello Pro parte da 1.189 Euro, con 128 GB, mentre il modello Max parte da 1.289 Euro. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 28 settembre 2021) Alla metà di questo mese, Apple ha svelato prezzi e dettagli per13 e le varie versioni di iPad. Da noi,13 è disponibile nei colori Pink, Blue, Midnight, Starlight e Product Red e parte da 939 Euro per il modello da 128 GB, mentreMini costa 839 Euro per il modello da 128 GB. Inoltre, c'è anche13 Pro da 6,1" e la sua variante più grande Max 6,7". Apple ha portato l'opzione di archiviazione di fascia alta del modello Pro a 1 TB ed entrambi i telefoni sono disponibili in Sierra Blue, Silver, Gold e Graphite. Il modello Pro parte da 1.189 Euro, con 128 GB, mentre il modello Max parte da 1.289 Euro. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #iPhone13: in Cina è caccia al nuovo #iPhone con centinaia di persone in fila nei centri commerciali. - Torocuchu90 : RT @DarioPuppo: L’assalto al nuovo IPhone 13 in un centro commerciale in China #iPhone13 #Cina - lollomr76 : RT @DarioPuppo: L’assalto al nuovo IPhone 13 in un centro commerciale in China #iPhone13 #Cina - DarioPuppo : L’assalto al nuovo IPhone 13 in un centro commerciale in China #iPhone13 #Cina - infoitscienza : La Cina staccherà la corrente alle fabbriche degli iPhone? -