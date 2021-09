“Io sono scioccata”. Brutta sorpresa per Giulia Salemi: “L’ho scoperto ora, perché me lo ha fatto?” (Di martedì 28 settembre 2021) Insieme alla sesta edizione del Grande Fratello Vip va in onda il GF Vip Party su Mediaset Play: la trasmissione è condotta da Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Dopo ogni diretta del reality show di Alfonso Signorini, Giulia e Gaia parlano delle vicissitudini dei gieffini ospitando diversi volti noti del piccolo schermo. Ospite dell’ultima puntata è stato Andrea Zelletta, concorrente del GF Vip 5 insieme all’influencer italo-iraniana. Anche in questo caso tante le curiosità e tante le domande che sono giunte all’ex gieffino anche da parte dei tanti utenti del web che seguono il programma. Qualche curioso ha voluto sapere dal deejay pugliese con chi non rifarebbe il reality e gli sta meno simpatico di altri. Lui ha risposto facendo il nome di Massimiliano Morra. A questo punto Andrea Zelletta ha fatto la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Insieme alla sesta edizione del Grande Fratello Vip va in onda il GF Vip Party su Mediaset Play: la trasmissione è condotta dae Gaia Zorzi. Dopo ogni diretta del reality show di Alfonso Signorini,e Gaia parlano delle vicissitudini dei gieffini ospitando diversi volti noti del piccolo schermo. Ospite dell’ultima puntata è stato Andrea Zelletta, concorrente del GF Vip 5 insieme all’influencer italo-iraniana. Anche in questo caso tante le curiosità e tante le domande chegiunte all’ex gieffino anche da parte dei tanti utenti del web che seguono il programma. Qualche curioso ha voluto sapere dal deejay pugliese con chi non rifarebbe il reality e gli sta meno simpatico di altri. Lui ha risposto facendo il nome di Massimiliano Morra. A questo punto Andrea Zelletta hala ...

Advertising

Mestanaccount1 : RT @BITCHYFit: Giulia Salemi, un ex gieffino l’ha bloccata: “Sono scioccata, non sta bene” - BITCHYFit : Giulia Salemi, un ex gieffino l’ha bloccata: “Sono scioccata, non sta bene” - __Fabiana___ : Io sono scioccata e schifata dai/dalle fan di Dayane che, dopo tutto ciò che è successo, continuano a commentare il… - GH05TOFY0U : @adorelouou sono scioccata - di_filipp6 : E comunque credo che Stefano e la famiglia siano angustiati e incazzati neri per quello che sta… -