Il giornalista consiglia De Zerbi | lui ringrazia!

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : giornalista consiglia

La Cronaca di Roma

Siparietto in conferenza stampa, alla vigilia di Shakhtar - Inter, tra il tecnico degli ucraini, Roberto De Zerbi, e un... laTiziana Ferrario , la responsabilità dell'informazione, oltre i pregiudizi ( 2 ... Sia chi ha già prenotato i biglietti per gli eventi a pagamento, di ritirarli nelle ...Carlo Freccero ha deciso di non vaccinarsi contro il Covid, come lui stesso ha dichiarato. Sta seguendo il consiglio del Premio Nobel Luc Montagnier.Carlo Freccero ha deciso di non vaccinarsi contro il Covid, come lui stesso ha dichiarato. Sta seguendo il consiglio del Premio Nobel Luc Montagnier.