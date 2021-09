Il Cts aumenta notevolmente la capienza per cinema, teatri e stadi (Di martedì 28 settembre 2021) . Si arriva fino al 100% in zona bianca e all’aperto Il Comitato Tecnico scientifico ha reso note le nuove decisioni in merito alla fruizione di spettacoli ed eventi pubblici. Grazie all’aumento delle vaccinazioni è possibile ritornare gradualmente alla normalità attraverso “graduali riaperture degli accessi di persone munite di green pass per cinema, teatri, sale da concerto”. Si prevede per cinema, teatri e sale concerto, dunque, “un aumento della capienza massima delle strutture al 100% all’aperto e all’80% al chiuso in zona bianca. Tale indicazione potrà essere rivista nell’arco del prossimo mese”. Per quanto riguarda gli impianti sportivi, il Cts, come riporta l’Ansa, ritiene che “si possa procedere con graduali riaperture degli accessi di persone munite di green pass agli eventi sportivi”. La ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 settembre 2021) . Si arriva fino al 100% in zona bianca e all’aperto Il Comitato Tecnico scientifico ha reso note le nuove decisioni in merito alla fruizione di spettacoli ed eventi pubblici. Grazie all’aumento delle vaccinazioni è possibile ritornare gradualmente alla normalità attraverso “graduali riaperture degli accessi di persone munite di green pass per, sale da concerto”. Si prevede pere sale concerto, dunque, “un aumento dellamassima delle strutture al 100% all’aperto e all’80% al chiuso in zona bianca. Tale indicazione potrà essere rivista nell’arco del prossimo mese”. Per quanto riguarda gli impianti sportivi, il Cts, come riporta l’Ansa, ritiene che “si possa procedere con graduali riaperture degli accessi di persone munite di green pass agli eventi sportivi”. La ...

