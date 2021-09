I selfie di Salvini con la musica di Fedez dopo le frecciatine su Morisi | dalla regia parte il brano Mille

(Di martedì 28 settembre 2021) Che attinenza ha Matteocon ladi? Dissing social a, il leader della Lega non è certo un fan del rapper e imprenditore milanese. Eppure, mentre il segretario del Carroccio era impegnato a scattare idi rito durante l’ultimo comizio elettorale è accaduto l’inaspettato.controsul casoNelle ultime ore le notizie sul caso Lucahanno dominato i trend: l’ex spin doctor della Lega, infatti, aveva già fatto parlare di sél’abbandono della macchina social del Carroccio, ma subitosono comparse le notizie sul fascicolo aperto contro di luiProcura di Verona per cessione di stupefacenti. Tra gli artisti che ...

Advertising

villani_e : RT @IlSedutomulo: #Salvini che parla di 'Schifezza Mediatica'... Lui... che ha calpestato anche i morti facendosi selfie al funerale delle… - FoditFodit : RT @IlSedutomulo: #Salvini che parla di 'Schifezza Mediatica'... Lui... che ha calpestato anche i morti facendosi selfie al funerale delle… - giuseppeMI1998 : Caso Morisi, Salvini fugge dai giornalisti. Gaffe della regia: canzone di Fedez durante i selfie… - protoromantica : RT @IlSedutomulo: #Salvini che parla di 'Schifezza Mediatica'... Lui... che ha calpestato anche i morti facendosi selfie al funerale delle… - Giovann03768848 : RT @IlSedutomulo: #Salvini che parla di 'Schifezza Mediatica'... Lui... che ha calpestato anche i morti facendosi selfie al funerale delle… -

Ultime Notizie dalla rete : selfie Salvini

Repubblica TV

Gaffe della regia: canzone di Fedez durante i"Ogni droga è morte e va combattuta - ha continuato- sono contro ogni forma di legalizzazione ma in un Paese civile prima di sputtanare ...... fa liste, gira l'Italia, sbatte centinaia di gomiti e nocche, concedee posta di tutto sui ... Le si rimprovera l'amicizia con, ma sulla campagna vaccinale ha sfoderato una grinta che ...di Maurizio TroccoliC'è tanta Umbria, anche se piccola, in questo momento di difficoltà della Lega di Salvini. Come Umbria24 ha sottolineato: è vero, la pandemia. E' vero, la differenza tra le amminis ...Per otto anni è stato lo stratega dei social media di Salvini. Adesso Luca Morisi è finito al centro di un'indagine per cessione di droga.