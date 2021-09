Genoa, Cambiaso: «Due derby nel cuore di tifoso. La mia gara perfetta da calciatore…» (Di martedì 28 settembre 2021) Andrea Cambiaso, giovane esterno del Genoa, si è raccontato in un’intervista ai canali ufficiali della società: le sue parole Ai microfoni di Genoa Channel, Andrea Cambiaso ha ricordato le sue gare preferite da tifoso rossoblu: «Quando ero un semplice tifoso portavo due partite nel cuore, due derby: il primo quello con il gol di Boselli al 96? e il secondo quello con la tripletta di Milito. La gara del cuore allo stadio è un Genoa-Napoli 3-2 con Lavezzi e Cavani da avversari. La partita preferita da raccattapalle invece non ricordo quale fosse ma ricordo bene il violino di Gilardino, una grande emozione per me vederlo festeggiare. Quella da calciatore del Genoa per il momento ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Andrea, giovane esterno del, si è raccontato in un’intervista ai canali ufficiali della società: le sue parole Ai microfoni diChannel, Andreaha ricordato le sue gare preferite darossoblu: «Quando ero un sempliceportavo due partite nel, due: il primo quello con il gol di Boselli al 96? e il secondo quello con la tripletta di Milito. Ladelallo stadio è un-Napoli 3-2 con Lavezzi e Cavani da avversari. La partita preferita da raccattapalle invece non ricordo quale fosse ma ricordo bene il violino di Gilardino, una grande emozione per me vederlo festeggiare. Quella da calciatore delper il momento ...

