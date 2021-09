Fra le banche italiane a cinque stelle la Bcc di San Marzano di San Giuseppe ed altre pugliesi, indagine Altroconsumo Sono 63 gli istituti considerati più solidi fra i 269 presi in esame (Di mercoledì 29 settembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla banca di credito cooperativo di San Marzano di San Giuseppe: La BCC San Marzano è tra le 63 banche più solide in Italia, secondo l’ultima indagine di Altroconsumo Finanza, che con una nuova metodologia di valutazione ha confermato anche nel 2021 l’assegnazione del massimo punteggio, ossia cinque stelle, all’istituto di credito pugliese. L’associazione italiana che si occupa della tutela e dell’informazione dei consumatori ha analizzato i bilanci 2020 di 269 banche attive sul territorio nazionale. Il punteggio, da un minimo di 1 ad un massimo di 5 stelle, è stato attribuito a seconda dell’affidabilità di ogni istituto di credito. Gli indicatori presi in ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 29 settembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla banca di credito cooperativo di Sandi San: La BCC Sanè tra le 63più solide in Italia, secondo l’ultimadiFinanza, che con una nuova metodologia di valutazione ha confermato anche nel 2021 l’assegnazione del massimo punteggio, ossia, all’istituto di credito pugliese. L’associazione italiana che si occupa della tutela e dell’informazione dei consumatori ha analizzato i bilanci 2020 di 269attive sul territorio nazionale. Il punteggio, da un minimo di 1 ad un massimo di 5, è stato attribuito a seconda dell’affidabilità di ogni istituto di credito. Gli indicatoriin ...

