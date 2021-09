Fisco e pensioni: dal 1 ottobre si entra nei siti solo con lo Spid, ma l’85% degli over65 non ce l’ha (Di martedì 28 settembre 2021) il passaggio alle nuove credenziali di accesso digitali dal primo ottobre per entrare nei siti di Inps e Pa, causerà gravi problemi alla quasi totalità dei pensionati, visto che l'85% degli over 65 non ce l'ha L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 settembre 2021) il passaggio alle nuove credenziali di accesso digitali dal primoperre neidi Inps e Pa, causerà gravi problemi alla quasi totalità dei pensionati, visto che l'85%over 65 non ce l'ha L'articolo proviene da Firenze Post.

