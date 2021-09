Fabrizio Corona | c’è lui dietro a Valentina Nulli Augusti? Spunta una rivelazione | “Lei si è preparata tutto | era con lui”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 29 settembre 2021)non è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, eppure in qualche modo è già stato tirato in ballo in più occasioni dentro e fuori dalla casa. L’ex re dei paparazzi ha frequentato Sophie Codegoni e la bella tronista è stata vista casa sua fino a poco prima di entrare nel reality. Questo ha fatto pensare molti telespettatori chepossa averle dato dei consigli su come comportarsi nel gioco. Ma non è finita qui, perché il nome diè stato accostato ad un altro volto di questa edizione,. Ieri Tommaso Eletti in un’intervista concessa a Casa Chi ha rivelato che la sua ex avrebbe incontrato. Secondo Elettiavrebbe chiesto delle dritte su cosa ...