Ex Milan, Stam esonerato dall’FC Cincinnati | Calcio News (Di martedì 28 settembre 2021) Jaap Stam, ex giocatore del Milan, è stato esonerato dall' FC Cincinnati, squadra di MLS. L'olandese ora cerca una nuova panchina Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 settembre 2021) Jaap, ex giocatore del, è statodall' FC, squadra di MLS. L'olandese ora cerca una nuova panchina

Cincinnati, UFFICIALE: esonerato Stam! Commenta per primo Jaap Stam esonerato dall' FC Cincinnati. Il tecnico olandese, ex giocatore, tra le altre, di Lazio e Milan, viene rimpiazzato da Tyrone Marshall, allenatore dell'Under 19.

Ex Milan – Jaap Stam esonerato in MLS FC Cincinnati ha deciso di licenziare Stam in seguito ai pessimi risultati ottenuti in MLS. L'ex Milan adesso cerca una nuova panchina.

