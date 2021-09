EdiliziAcrobatica | valore produzione raddoppia a 36 | 8 milioni di euro in 1° semestre

(Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Il CdA di, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata sull’AIM Italia, ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2021. Ildellaè stato pari a circa 36,8di, in crescita del 96,8% rispetto al 30 giugno 2020, grazie soprattutto “all’espansione dell’attività in relazione all’impulso del bonus facciate 90%”, sottolinea la società. L’EBITDA si è attestato a circa 6,9di, registrando un rafforzamento rispetto ai circa 1,4didel 2020. L’EBIT è stato pari a 5,5di, con un EBIT margin al 15%. L’utile netto è stato di 1,6di ...

