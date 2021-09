Dall’app per i servizi (e per rianimare le casse del Comune) alla giornata della cultura: come gli imprenditori scendono in campo (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Se è vero che tanti rappresentanti della cosiddetta società civile scendono in campo per le prossime elezioni comunali di Napoli, anche la categoria degli imprenditori non manca di lanciare i suoi nomi. Sia nel centrodestra che nel centrosinistra. E’ il caso, ad esempio, di Roberto D’Angelo, candidato tra le fila di Forza Italia al Comune, e di Giovanni D’Agata, candidato consigliere alla Municipalità del Vomero. Roberto D’Angelo è un imprenditore che da 25 anni si occupa di digitale. In questa veste ha fondato l’associazione Sudigitale e, a 61 anni, è pronto a mettere a disposizione della città un’applicazione per smartphone che potrebbe servire a raggiungere due obiettivi: facilitare l’uso dei servizi pubblici ai ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Se è vero che tanti rappresentanticosiddetta società civileinper le prossime elezioni comunali di Napoli, anche la categoria deglinon manca di lanciare i suoi nomi. Sia nel centrodestra che nel centrosinistra. E’ il caso, ad esempio, di Roberto D’Angelo, candidato tra le fila di Forza Italia al, e di Giovanni D’Agata, candidato consigliereMunicipalità del Vomero. Roberto D’Angelo è un imprenditore che da 25 anni si occupa di digitale. In questa veste ha fondato l’associazione Sudigitale e, a 61 anni, è pronto a mettere a disposizionecittà un’applicazione per smartphone che potrebbe servire a raggiungere due obiettivi: facilitare l’uso deipubblici ai ...

Advertising

anteprima24 : ** Dall'#App per i #Servizi (e per rianimare le casse del #Comune) alla giornata della cultura: come gli imprendito… - Ed_App_Viaggio : mistero e dall'imprevedibilità. Per ordinare il libro scrivici a laparola@appuntidiviaggio.it #libridaleggere… - DjSandb : @niforcheri @AlessandroFusi9 sono partiti dall'app per tornare all'app.... geniale. Come si dice... ME NE FOTTOOOOOOO - ale80sRm : @NostraD64669142 @FmMosca @GiulioMarini2 infatti non è assolutamente possibile capire dall’app VerificaC19 se il gp… - CapetoLodovico : Articolo: Tiziano Renzi rinviato a giudizio nell'inchiesta Consip Tiziano Renzi rinviato a giudizio nell'inchiesta… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’app per WhatsApp: dall'app per iPad alla versione desktop indipendente askanews