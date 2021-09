Covid, Patuanelli in isolamento: ha avuto contatto stretto con positivo (Di martedì 28 settembre 2021) Il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, è in isolamento dopo aver avuto un contatto stretto con un positivo al Covid. Il capodelegazione M5S al governo si è sottoposto a tampone, che ha avuto esito negativo, ma è in isolamento a Trieste come previsto dal protocollo anti-Covid. Patuanelli prenderà comunque parte, da remoto, alla cabina di regia in programma questo pomeriggio a P.Chigi con il premier Mario Draghi. Sul tavolo la Nota di aggiornamento al Def. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 settembre 2021) Il ministro delle Politiche agricole, Stefano, è indopo averuncon unal. Il capodelegazione M5S al governo si è sottoposto a tampone, che haesito negativo, ma è ina Trieste come previsto dal protocollo anti-prenderà comunque parte, da remoto, alla cabina di regia in programma questo pomeriggio a P.Chigi con il premier Mario Draghi. Sul tavolo la Nota di aggiornamento al Def. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, è in isolamento dopo aver avuto un 'contatto stretto' con un po… - italiaserait : Covid, Patuanelli in isolamento: ha avuto contatto stretto con positivo - fisco24_info : Covid, Patuanelli in isolamento: ha avuto contatto stretto con positivo: Tampone negativo - salvatoreminald : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, è in isolamento dopo aver avuto un 'contatto stretto' con un po… - cocchi2a : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, è in isolamento dopo aver avuto un 'contatto stretto' con un po… -