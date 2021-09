CorSport: per i gesti volgari ai tifosi laziali Zaniolo potrebbe cavarsela con una multa (Di martedì 28 settembre 2021) Il gestaccio di Zaniolo indirizzato ai tifosi laziali dopo Lazio-Roma è stato refertato dagli ispettori della Procura Figc a integrazione del report dell’arbitro Guida, scrive il Corriere dello Sport. “Questo significa che oggi Gerardo Mastrandrea, il giudice sportivo, potrebbe sanzionare Zaniolo con un provvedimento che oscilla tra la multa e la squalifica. Esiste anche l’ipotesi che Mastrandrea non si pronunci, lasciando alla procura la facoltà di aprire un fascicolo e quindi di deferire il calciatore. Ma in casa Roma si attendono una decisione immediata. E non particolarmente afflittiva”. Ci sono i precedenti a supporto dell’ipotesi di una semplice multa. “Insomma la prospettiva di una squalifica di Zaniolo sembra remota, anche se il codice di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 settembre 2021) Il gestaccio diindirizzato aidopo Lazio-Roma è stato refertato dagli ispettori della Procura Figc a integrazione del report dell’arbitro Guida, scrive il Corriere dello Sport. “Questo significa che oggi Gerardo Mastrandrea, il giudice sportivo,sanzionarecon un provvedimento che oscilla tra lae la squalifica. Esiste anche l’ipotesi che Mastrandrea non si pronunci, lasciando alla procura la facoltà di aprire un fascicolo e quindi di deferire il calciatore. Ma in casa Roma si attendono una decisione immediata. E non particolarmente afflittiva”. Ci sono i precedenti a supporto dell’ipotesi di una semplice. “Insomma la prospettiva di una squalifica disembra remota, anche se il codice di ...

