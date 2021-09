Coronavirus in Italia: 65 vittime, tasso di positività sotto l'1% (Di martedì 28 settembre 2021) Sono 2.985 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.772. Sono invece 65 le vittime in un giorno (ieri erano state... Leggi su feedpress.me (Di martedì 28 settembre 2021) Sono 2.985 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.772. Sono invece 65 lein un giorno (ieri erano state...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 2.985 nuovi casi con 338.425 tamponi e 65 morti #coronavirus - Corriere : Telegram oscura chat no vax: «Ha violato i termini del servizio» - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Medici Roma: “Terza dose sanitari prima possibile o rischio stop reparti”… - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, dosi somministrate su base quotidiana. Dosi somministrate il 27/09/2021 : 201.722… - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 28/09/2021 ore 17:30 Finora sono state somministrate 84.303.255… -