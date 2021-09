Contratto in scadenza per Callejon: la scelta della Fiorentina sull'ex attaccante del Napoli (Di martedì 28 settembre 2021) Il Contratto con la Fiorentina di José Maria Callejon, ex attaccante esterno del Napoli, scadrà il prossimo giugno. Arrivati a questo punto, il club toscano deve prendere - in tempi relativamente brevi - una decisione sul futuro dello spagnolo. Stando a quanto riferito da La Nazione, la dirigenza Viola non si è ancora espressa definitivamente su Callejon. Se in quel di Firenze decidessero di trattenere l'ex Napoli, l'idea sarebbe quella di un prolungamento annuale, con opzione per un altro anno ancora. Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 settembre 2021) Ilcon ladi José Maria, exesterno del, scadrà il prossimo giugno. Arrivati a questo punto, il club toscano deve prendere - in tempi relativamente brevi - una decisione sul futuro dello spagnolo. Stando a quanto riferito da La Nazione, la dirigenza Viola non si è ancora espressa definitivamente su. Se in quel di Firenze decidessero di trattenere l'ex, l'idea sarebbe quella di un prolungamento annuale, con opzione per un altro anno ancora.

