Come arginare le infezioni correlate all’assistenza? “Programmazione, risorse adeguate e personale dedicato” (Di martedì 28 settembre 2021) Roma e Torino 28 settembre 2021 – Quando si parla di AMR, i programmi di prevenzione sono indispensabili per limitare il fenomeno, così Come la ricerca di nuove terapie per arginare il fenomeno. Le tempistiche di realizzazione, approvazione, accesso e disponibilità per un nuovo antibiotico sono un percorso ad ostacoli e vi è la tendenza ad utilizzare i nuovi antibiotici soltanto dopo altre terapie impiegate da anni e di cui si conoscono gli effetti collaterali. Anche in tema di sostenibilità si potrebbero evitare i costi (diretti sanitari e indiretti) legati sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che a scelte inappropriate di utilizzo. Per approfondire il tema, Motore Sanità, in collaborazione con Maris, ha coinvolto i massimi esperti in Regione Lazio e Piemonte nel Webinar ‘DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 settembre 2021) Roma e Torino 28 settembre 2021 – Quando si parla di AMR, i programmi di prevenzione sono indispensabili per limitare il fenomeno, cosìla ricerca di nuove terapie peril fenomeno. Le tempistiche di realizzazione, approvazione, accesso e disponibilità per un nuovo antibiotico sono un percorso ad ostacoli e vi è la tendenza ad utilizzare i nuovi antibiotici soltanto dopo altre terapie impiegate da anni e di cui si conoscono gli effetti collaterali. Anche in tema di sostenibilità si potrebbero evitare i costi (diretti sanitari e indiretti) legati sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che a scelte inappropriate di utilizzo. Per approfondire il tema, Motore Sanità, in collaborazione con Maris, ha coinvolto i massimi esperti in Regione Lazio e Piemonte nel Webinar ‘DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI ...

Come arginare le infezioni correlate all'assistenza? "Programmazione, risorse adeguate e personale dedicato"

"La pandemia di COVID-19 ha egemonizzato l'assistenza e la ricerca scientifica negli ultimi mesi. In una indagine eseguita dall'Organizzazione Mondiale della Sa ...

